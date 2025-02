Reifen zerstochen und Scheibe beschädigt: Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigte ein Unbekannter einen geparkten VW, indem er mit einem bislang nicht bekannten Gegenstand auf die Windschutzscheibe schlug und alle vier Reifen des Autos zerstach. Der VW stand in der Fidel-Kreuzer-Straße in Bad Wörishofen.

Zeugen sollen sich bei der Polizei melden

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08247/96800 bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen zu melden. (mz)