Reisende verärgert: Im Bahnhof Bad Wörishofen bleiben die Toiletten zu

Plus Reisende klagen über geschlossene WCs in Bad Wörishofens Bahnhof. Dort gibt es offenbar ein Vandalismus-Problem. Wie es nun weitergehen soll.

Wer in Bad Wörishofen aus dem Zug steigt, und dringend mal muss, hat Pech gehabt. Die Toiletten im Bahnhof sind geschlossen. Für Bahnreisende ist das ein Ärgernis, manche haben sich an unsere Redaktion gewandt. Hinter der Schließung der WC-Anlagen steckt offenbar ein immer größer werdendes Vandalismus-Problem.