Rekordjahr für Microstep: Unternehmen setzt jetzt auf "Industry Fusion"

Trotz eines herausfordernden Jahres zieht Microstep aus Bad Wörishofen eine Rekordbilanz. Im Jahr 2024 geht es um KI und Digitalierung.

Auch 2023 stellte ein Rekordjahr für die Microstep Europa GmbH dar. Azyklisch zum Maschinenbau in Deutschland gelang es dem in Bad Wörishofen ansässigen Technologieunternehmen den Umsatz im Vergleich zu 2022 um rund 20 Prozent zu steigern. Ohne Pause geht es weiter. Im Jahr 2024 soll das erste Industry-Fusion-Lab in Betrieb gehen.

Verbesserte Infrastruktur, neue Technologien und Partner, mehr Umsatz: Hinter der Microstep Europa GmbH liegt ein intensives Jahr 2023. Vorbehaltlich der abschließenden Bilanz wird ein Plus von rund 20 Prozent gegenüber 2022 prognostiziert – und damit erneut ein Rekordjahr. Konkret konnte das Umsatzvolumen von rund 30 Millionen Euro in 2022 auf knapp 36 Millionen Euro in 2023 gesteigert werden. „Dieses Ergebnis ist nicht selbstverständlich und azyklisch für den Maschinenbau in Deutschland. Es ist der Lohn hervorragender Arbeit unserer Mitarbeiter, eines enorm breiten und wachsenden Lösungsportfolios sowie nachhaltig angelegter Investitionen in einen exzellenten Service und modernste Infrastruktur“, sagt Johannes Ried, Geschäftsführer der Microstep Europa GmbH.

High-Power-Laser aus Bad Wörishofen bescheren Microstep Wachstum

Microstep ist ein gefragter Partner in der Metallbranche. Man biete alle für die Metallverarbeitung maßgeblichen Schneidlösungen: Laserschneidanlagen, Plasmaschneidanlagen, Autogenschneidanlagen und Wasserstrahlschneidanlagen. "Es ist eines unserer Alleinstellungsmerkmale, dass wir technologieunabhängig genau auf den spezifischen Bedarf eingehen können. Das schafft Vertrauen und wird von unseren Kunden sehr geschätzt“, erklärt Johannes Ried. Insbesondere im Bereich der Laserschneidlösungen verzeichne Microstep ein immenses Wachstum. Mit den High-Power-Laserlösungen aus Bad Wörishofen können die Kunden auch größere Materialstärken bearbeiten. „Das ist aber längst nicht das Ende der Fahnenstange: Wir haben noch einiges in der Pipeline, vor allem im Bereich Laser werden wir 2024 weitere Neuerungen präsentieren – für maximale Produktivität, Geschwindigkeit und Effizienz beim Schneiden von dünnen und dickeren Materialien“, kündigt Johannes Ried an. Auch die noch junge Sparte der Abkanttechnologie wird weiter ausgebaut – die Lösungen von klein bis groß zum Biegen von Materialien sind gerade in Verbindung mit Laserschneidanlagen ein gefragtes Technologie-Doppel.

Bei den Microstep-Technologie-Tagen soll Industry Fusion erlebbar werden

Mit der Inbetriebnahme des "MicroStep CompetenceCenter Süd" in Bad Wörishofen wurde 2023 die Neuaufstellung und Verbreiterung der Infrastruktur erfolgreich abgeschlossen. Auf 3700 Quadratmetern entstand ein Technologie- und Logistikzentrum. Rund um den Jahreswechsel wurde nun auch der neuaufgestellte Lager- und Logistikbereich bezogen. Man habe allein in Bad Wörishofen sechs Millionen Euro investiert. Der Unternehmenssitz soll zusätzlich als Industrie 4.0-Demofabrik dienen und Beispiele sowie Vorteile einer vernetzten Produktionslandschaft erlebbar machen. „Das Thema Digitalisierung steht auch künftig weiter im Fokus der strategischen Ausrichtung des Unternehmens“, betont Igor Mikulina, ebenfalls Geschäftsführer der Microstep Europa GmbH.

Partner sind Unternehmen wie Intel oder das Fraunhofer Institut

Mit Partnern wie Intel, Suse, TÜV Süd, dem Fraunhofer Institut oder auch dem KI-Produktionsnetzwerk Augsburg werde in Bad Wörishofen intensiv daran gearbeitet, die großen Potentiale in diesem Bereich schnell in die reale Produktionswelt zu übertragen. Konkret werde an der Open-Source-Vernetzungslösung Industry-Fusion gearbeitet, welche die Vorteile einer durchgängigen Digitalisierung einer Fertigung auch kleineren und mittelständischen Unternehmen zugänglich machen wird.

Einen persönlichen Eindruck von alldem können Besucher am 13. Juni bei den Microstep Technologie-Tagen 2024 gewinnen. Dann wird mit einem abwechslungsreichen Programm bestehend aus Technologievorführungen, Fachvorträgen und mehr der erfolgreiche Start des neuen Microstep Technologie- und Logistikzentrums sowie die Inbetriebnahme des ersten "IndustryFusion DemoLab" in Bad Wörishofen gefeiert. (mz)