Bad Wörishofen

vor 17 Min.

Rekordschulden und eine Schulerweiterung in Bad Wörishofen

Plus In Bad Wörishofen stehen große Investitionen bevor. Angesichts der Summen ist plötzlich fraglich, ob das Dorfgemeinschaftshaus in Schlingen gebaut wird.

Bad Wörishofen steuert erneut auf einen Schuldenrekord zu. Über 27 Millionen Euro könnten es am Jahresende sein. Die Aussichten für die nächsten Jahre sind nicht rosiger: Die Stadt muss die Grund- und Mittelschule samt Mensa erweitern, um gesetzliche Vorgaben erfüllen zu können. Hochwasserschutz, Kläranlagenerweiterung und der Kanal samt Straßenbau in Kirchdorf müssen ebenfalls bezahlt werden. Urplötzlich stand deshalb im Stadtrat das geplante Dorfgemeinschaftshaus in Schlingen infrage.

