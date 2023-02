Rentner filmt Frau in einer Umkleide der Therme Bad Wörishofen

Eine Frau zieht sich in der Therme Bad Wörishofen um, als sie einen Mann mit Kamera über sich entdeckt. Die Polizei ermittelt.

In der Therme Bad Wörishofen wurde eine Frau in einer Umkleidekabine gefilmt. Die Polizei bestätigte entsprechende Informationen unserer Redaktion. Man gehe derzeit von einer Einzeltat aus, sagte Holger Stabik, der Sprecher des Polizeipräsidiums in Kempten.

Der Vorfall ereignete sich bereits am Samstag gegen 18.45 Uhr. Der Partner der Frau berichtet, dass diese sich in einer Kabine der Therme Bad Wörishofen umgezogen habe und dann einen Mann bemerkte, der sie von oben gefilmt habe, über die Trennwand der Kabine hinweg. Das Paar informierte die Verantwortlichen vor Ort und erstattete Anzeige. Von dem Mann fehlt allerdings jede Spur, es sei nicht gelungen, ihn an Ort und Stelle zu finden.

Spanner filmt Frau in Umkleidekabine der Therme

Holger Stabik sagt, der Gesuchte sei vermutlich 70 Jahre oder älter und habe graues Haar. Mehr sei über den Mann derzeit nicht bekannt. Die Polizei hat in ihren Datenbanken nach ähnlichen Vorfällen in der Therme von Bad Wörishofen gesucht und nur wenig gefunden. Kurz nach dem Jahreswechsel sei ein Spanner am Außenbereich der Saunalandschaft der Therme gemeldet worden. Als die Polizei eintraf, war der Mann aber nicht mehr da.

2022 gab es zwei aktenkundige Vorfälle in der Therme Bad Wörishofen

Im vergangenen Jahr wurden zwei weitere Taten aktenkundig. Ein Mann hatte eine Frau in der Therme an den Hüften gepackt, in einem weiteren Fall hatte sich ein Mann in der Therme Bad Wörishofen vor anderen Gästen befriedigt. Beide Täter seien ermittelt worden und der Polizei bekannt. In keinem Fall gebe es Verbindungen zu dem Vorfall vom Samstag, bei dem die Frau in der Umkleidekabine gefilmt wurde. „Der Sicherheitsdienst in der Therme ist auf Zack“, lobt Stabik. Es gebe eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Polizei.

