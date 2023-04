Rentner stiehlt in Bad Wörishofen Teile einer Hecke

Ungewöhnlicher Fall für die Polizei Bad Wörishofen: Ein 83-Jähriger hat mehrere Thujapflanzen von einem Grundstück gestohlen.

Die Polizei Bad Wörishofen hat es mit einem ungewöhnlichen Diebstahl zu tun. Seit Freitag ist dort bekannt, dass ein 83 Jahre alter Mann bereits am Dienstagvormittag fünf frisch gesetzte Thujapflanzen aus einem Garten in Untergammenried gestohlen haben soll. Eine Frau habe den Mann dabei beobachtet und auch dessen Autokennzeichen notiert. Deshalb hatte die Polizei leichtes Spiel. Den Mann erwarte nun eine Strafanzeige. Was er mit den Pflanzen, die gerne für Hecken verwendet werden, wollte, ist nicht bekannt. (mz)

