Rettungseinsatz eskaliert: Mann will Polizist in Bad Wörishofen von Fensterbrett stoßen

Die Polizei erhielt am Freitagabend eine Mitteilung über eine hilflose Frau in einer Wohnung in der Zugspitzstraße in Bad Wörishofen. Die Situation eskalierte.

Eine Rettungswagenbesatzung und eine Polizeistreife standen an der fraglichen Adresse zunächst vor verschlossenen Türen. Auf Klingeln, Klopfen und Rufen reagierte niemand. Die Beamten versuchten, deshalb, über ein gekipptes Fenster in das Gebäude zu gelangen. Ein 64-jähriger Bewohner bemerkte dies. Er habe die Beamten angeschrien und beleidigt, ebenfalls die Rettungswagenbesatzung, berichtet die Polizei. Der Mann habe versucht, das Fenster zu schließen und einen Polizisten vom Fensterbrett zu stoßen. Ob seine Ehefrau Hilfe benötigt, habe der Mann dagegen nicht preisgegeben.

Nach mehrfacher Aufforderung habe der Mann widerwillig die Wohnungstür geöffnet, so die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass die Frau keine Hilfe benötigte, im Gegensatz zu den Angaben ihres Sohnes. Der Ehemann machte offenbar allerdings weiter. Er habe die Polizisten erneut bedroht und beleidigt. Als die Beamten das Gebäude verließen, sei er ihnen gefolgt und habe einen Polizisten gegen den Rettungswagen gestoßen, berichtet die Polizei. Deshalb endete der Abend für den 64-Jährigen in Handschellen. Der alkoholisierte Mann habe sich dann beruhigt. Laut Polizei muss er nun mit einer Anzeige wegen Beleidigung, tätlichem Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen. (mz)