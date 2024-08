Rezeptfälscher auf frischer Tat ertappt

Der Aufmerksamkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ortsansässigen Apotheken in Bad Wörishofen ist es zu verdanken, dass die Polizei bereits am Donnerstag, 8. August, einen Rezeptfälscher festnehmen konnte. Der 22-jährige Mann hatte laut Polizei bereits ein paar Tage zuvor erfolglos versucht, ein gefälschtes Medikamentenrezept in einer Apotheke einzulösen. Daraufhin verständigten sich die Apothekenteams untereinander. Da der bis dahin unbekannte Täter jedoch vor der zweiten Tat die Verfügbarkeit seiner gewünschten Medikamente telefonisch abfragte, wurde der zuständige Apotheker hellhörig und verständigte umgehend Polizei. Einsatzkräfte nahmen den Mann auf frischer Tat fest. Diesen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Urkundenfälschung. Nach Abschluss der Sachbearbeitung konnte er wieder auf freien Fuß entlassen werden. (mz)

