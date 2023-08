Rille im Straßenpflaster übersehen: Radlerin (75) verletzt

Mit einer Platzwunde am Kopf wurde eine 75-jährige Frau ins Krankenhaus eingeliefert. Laut Polizei war die Radlerin nach einem selbst verschuldeten Fahrfehler gestürzt.

Nicht aufgepasst hat eine 75-jährige Radfahrerin, als sie am Montagnachmittag in der Kathreinerstraße in Bad Wörishofen unterwegs war. Ihr Fahrrad kam in eine Rille des gepflasterten Bodens, die Radlerin konnte den Sturz nicht mehr verhindern. Mit einer Platzwunde am Kopf wurde die Frau in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. (mz)