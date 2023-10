Bad Wörishofen

26.10.2023

Ritter Musimax und die Allschlaraffen engagieren sich in Bad Wörishofen

Plus Das Allschlaraffische Symphonie-Orchester ist eine Besonderheit. Ganz vorn steht seit 20 Jahren ein Mann aus Bad Wörishofen.

Von Maria Schmid Artikel anhören Shape

"In der Kunst liegt das Vergnügen" - so lautet der Leitspruch der „Schlaraffen“. Dahinter verbirgt sich seit 1859 eine weltweite Vereinigung von Männern, die der Pflege von Kunst, Freundschaft und dem Humor verpflichtet sind. Dieses Vergnügen teilten sie mit dem Publikum im Kursaal von Bad Wörishofen. Allen voran: Ritter Musimax aus Bad Wörishofen.

Hermann Förschner alias Ritter Musimax ist seit 20 Jahren der Vorsitzende des Orchesters. Foto: Maria Schmid

Hermann Förschner aus Bad Wörishofen, bei den Schlaraffen „Ritter Musimax“ genannt, ist seit 20 Jahren der Vorsitzende des großen „Allschlaraffischen Symphonie-Orchesters“, das 1982 gegründet wurde. Er freute sich, dass das 110. Konzert in Bad Wörishofen stattfinden konnte. Die Spenden der Besucherinnen und Besucher in Höhe von 2250 Euro gehen zu gleichen Teilen an die „Ambulante Krankenpflege“ mit Marc Engstle als Vorsitzendem und an den Diakonieverein Bad Wörishofen mit der Vorsitzenden Diana Wagner.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen