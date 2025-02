Rohre am Straßenrand: Neue Wasserleitung nach Schlingen wird verlegt

Nicht zu übersehen sind die blauen Rohre, die entlang der Staatsstraße 2015 zwischen Bad Wörishofen und Schlingen und am Ortseingang von Schlingen liegen.

Wie der Leiter der Stadtwerke, Peter Humboldt auf Nachfrage erklärte, wird aktuell eine neue Transportleitung für Trinkwasser zwischen dem Knotenpunkt südlich der Stadt Schlingen gebaut. „Die Leitung hat eine Länge von etwa drei Kilometern und wird im Wesentlichen westlich der Staatsstraße 2015 verlaufen“, erläutert Humboldt.

„Wir investieren mit der Maßnahme in die Verbesserung der Versorgungssicherheit für die Bürgerinnen und Bürger in Schlingen. Die Maßnahme soll bis Mitte des Jahres abgeschlossen sein“, so Humboldt. In der Vergangenheit war es immer wieder zu Rohrbrüchen in der bestehenden Leitung gekommen.