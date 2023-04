Bad Wörishofen

vor 47 Min.

"Burschi" Mayer verlängert mit 82 Jahren als Wirt in der Wörishofer Therme

Rolf Mayer alias "Burschi" erlernte mit 13 Jahren den Beruf des Kochs. Mit 82 Jahren steht er immer noch begeistert in der Küche seines Restaurants "blueStar".

Plus Rente, Ruhestand – nicht mit Rolf "Burschi" Mayer aus Bad Wörishofen. Mit 82 Jahren hat der Gastronom gerade seinen Vertrag mit der Therme Bad Wörishofen verlängert.

"Es ist ein schöner Beruf, die Welt steht einem offen", schwärmt der leidenschaftliche Koch und Gastronom Rolf Mayer, der bei vielen Einheimischen unter dem Spitznamen "Burschi" bekannt ist. Auch nach 69 Berufsjahren denkt er noch lange nicht ans Aufhören. Im Alter von 82 verlängerte er den Vertrag seines in der Therme lokalisierten Restaurants "blueStar" erneut. Er hat noch viel vor - und verrät bei der Gelegenheit ein kleines Geheimnis.

"Du tust gern essen und bist heikel, also lernst du Koch", beschloss der Vater des damals dreizehnjährigen "Burschi" Mayer, ohne weiter darüber zu diskutieren. Da im damaligen Kurhotel Sproll, dem besten Haus am Platze, gerade eine Lehrstelle frei war, lernte er dort. "So einfach war das damals", sagt der erfahrene Gastronom und erinnert sich schmunzelnd: "Meine erste Aufgabe war Knochen hacken, das war hart."

