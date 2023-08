Rollerfahrer bei Sturz verletzt

Auf regennasser Fahrbahn geriet ein junger Mann bei einem Bremsmanöver ins Rutschen.

Bei einem Unfall am Bad Wörishofer Stadionring ist am Dienstagnachmittag ein Mann verletzt worden. Laut Polizei war der 26-Jährige mit seinem Roller hinter einem Auto unterwegs. Als der Autofahrer bremste, um nach links in einen Parkplatz einzufahren, musste der Rollerfahrer ebenfalls bremsen. Der Roller geriet auf der nassen Straße ins Rutschen und stürzte. Der Fahrer wurde leicht verletzt, am Roller entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. (mz)