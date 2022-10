Rollerfahrer erschrickt in Bad Wörishofen vor Polizeisirene und prallt in ein Auto

Bei einem Verkehrsunfall in Bad Wörishofen wird ein 35-jähriger Rollerfahrer verletzt. Der Auslöser des Unfalls war ungewöhnlich.

Im sogenannten Blumenkreisel, dem Kreisverkehr am nördlichen Stadtrand von Bad Wörishofen, hat sich am späten Mittwochnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Nach Angaben der Polizei wurde dabei ein Rollerfahrer verletzt.

Die Polizei selbst war schon zur Stelle, als sich der Unfall ereignete: Eine Streife war auf dem Weg zu einem Einsatzort und mit Martinshorn samt Blaulicht unterwegs. Der 35-jährige Rollerfahrer sei vermutlich durch die lautstarke Sirene des Streifenwagens erschrocken, teilt die Polizei mit. Der Mann stürzte mit seinem Gefährt und prallte dabei in das Heck des Wagens eines 60-Jährigen.

Staatsstraße zwischen Bad Wörishofen und Kaufbeuren war eine Stunde lang einspurig gesperrt

Bei dem Sturz habe sich der 35-Jährige ein Bein gebrochen. Er wurde umgehend durch den Notarzt und einen Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Am Roller sowie am Pkw entstand laut Polizei jeweils geringer Sachschaden. Die Staatsstraße 2015 war zur Unfallaufnahme für rund eine Stunde in Fahrtrichtung Kaufbeuren einspurig gesperrt. (mz, mhe)

