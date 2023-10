Bad Wörishofen

Rosenkranzbruderschaft Bad Wörishofen steht vor bedeutendem Jubiläum

Plus Sie leben zurückgezogen, doch sind sie seit Jahrhunderten ein wichtiger Teil Bad Wörishofens: Ein Blick hinter die Kulissen der Rosenkranzbruderschaft.

Dass es in Bad Wörishofen eine Rosenkranzbruderschaft gibt, ist sicher nicht mehr vielen bekannt. Die Bruderschaft führt auch ein ziemlich zurückgezogenes Leben, meist innerhalb der Klostermauern und der Klosterkirche. Aus der Geschichte Bad Wörishofens ist sie aber kaum wegzudenken. Die Bruderschaft besteht seit Jahrhunderten - und steht vor einem bedeutsamen Jubiläum.

Horst Waibel ist es zu verdanken, dass diese Gemeinschaft, die auf eine etwa vier Jahrhunderte alte Tradition verweisen kann, nicht ganz in Vergessenheit gerät. Heute gehören ihr immerhin noch etwa 30 Mitglieder, nicht nur aus Bad Wörishofen, an. Die Bruderschaft bereitet sich auf ein wichtiges Jubiläum in wenigen Wochen vor. Im Jahr 2024 jährt es sich zum 300. Mal, dass die Bruderschaft, die vormals in der Pfarrgemeinde von St. Justina aktiv war, in das Kloster von Bad Wörishofen umzog. Deshalb ist das auch heute noch ein bemerkenswertes Bindeglied zwischen der Gemeinde und dem Kloster der Dominikanerinnen.

