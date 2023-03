Rotes Kreuz Bad Wörishofen leistet 10.000 Einsatzstunden und rechnet mit Anstieg

Das BRK in Bad Wörishofen hilft in vielen Bereichen. Für das laufende Jahr werden aber auch 10.000 Stunden nicht mehr reichen.

Eine mehr als eindrucksvolle Bilanz legte Markus Böhm als Leiter der Sanitätsbereitschaft des Roten Kreuzes Bad Wörishofen bei der Jahresversammlung vor. Die 85 Mitglieder leisteten im vergangenen Jahr 10.268 ehrenamtliche Einsatzstunden ab, was zum Ausdruck bringt, dass dies für die Mitglieder nicht nur Lebensaufgabe, sondern dauerhaften Einsatz für die Bevölkerung bedeutet. Bemerkenswert ist auch, dass die Kneippstädter Bereitschaft über die weit und breit wohl größte Jugendgruppe mit immerhin 28 Mitgliedern verfügt.

Die Jugendgruppe der Wörishofer wird von Franziska Böhm und Corinna Neitzel mit viel Herzblut geleitet. So war es kein Wunder, dass es für die Bereitschaft viel Lob gab, zum Beispiel von Stefan Winter als stellvertretendem Vorsitzenden des Kreisverbands, von Bürgermeister Stefan Welzel und dem Landtagsabgeordneten Bernhard Pohl. Hans-Peter Roiser von der Feuerwehr und Polizeichef Robert Stephan hoben die gute Zusammenarbeit hervor.

Die zahlenmäßig meisten Einsätze bezogen sich im vergangenen Jahr mit rund 2000 Stunden auf den Rettungsdienst. 1570 Stunden entfielen auf den Sanitätsdienst, weitere rund 1500 Stunden auf die Aus- und Fortbildung und 1150 auf die Fahrzeugpflege und die Hausbetreuung der Station an der Kaufbeurer Straße. Zu den bemerkenswertesten Aktivitäten bei den Sanitätsdiensten gehörten überörtliche Einsätze wie beim Ikarus-Festival auf dem Memminger Flughafengelände, dem Triathlon in Erkheim und sogar bei den European Championships in München.

Vor Ort war die Bereitschaft unter anderem beim Sportplatzfest des TSV, beim Volksmusical Kneipp oder beim Open Air im Ostpark im Einsatz, um nur einige zu nennen. Im Bereich der Aus- und Fortbildung fanden neun Lehrgänge statt, bei denen perfekt geschminkte „Verletzte“ behandelt wurden.

Auch um den Transport von Flüchtlingskindern aus der Ukraine kümmerte sich das BRK Bad Wörishofen

Zu den Übungen und Veranstaltungen gehörten die Betreuung der Corona-Teststelle in Erkheim, der Transport kranker und behinderter ukrainischer Flüchtlingskinder vom Memminger Flughafen nach Ursberg und der Tag der offenen Tür zu Hause. Daneben war der historische VW-Bulli der Wörishofer auch wieder als Hochzeitsauto im Einsatz.

Unter dem Namen Hintergrunddienste firmieren die Alarmierungen zu Einsätzen bei Unfällen oder Notfällen. Dazu gehörte der schwere Unfall zwischen Schlingen und Pforzen. Böhm berichtete, dass die meisten Alarmierungen zwischen 12 und 13 Uhr erfolgten.

Um den Blutspendedienst, der coronabedingt nur eingeschränkt stattfinden konnte, machte sich nach wie vor das langjährige Mitglied Anni Suttner verdient.

Die Aktivitäten der Jugend stellten Franziska Böhm und Corinna Neitzel vor. Auch hier beeindruckte zunächst die geleistete Stundenzahl von 1100 der 28 Mitglieder, davon 81 Prozent weiblich. Es gibt zwei Altersgruppen von 6 bis 11 und von 12 bis 18 Jahren. Zu den eindrucksvollsten Einsätzen gehörten wohl die Übung mit der Rettungshundestaffel, die Zwölf-Stunden-Übung mit der Jugendfeuerwehr und eine Vermisstensuche im Wald. Dazu kamen Verletztenübungen und die Gruppenstunden, bei denen Verbände gelegt oder Blutdruck gemessen wurden. „Wir sind stolz auf unsere Jugend“, schlossen die beiden Betreuerinnen ihren Vortrag.

Das BRK Bad Wörishofen hat weiterhin Zulauf an neuen Mitgliedern, allein zehn waren es zuletzt bei der Jugend.

Bei der Jahresversammlung zeichnet das Rote Kreuz Bad Wörishofen verdiente Mitglieder aus

Schließlich konnten noch etliche Mitglieder für ihre langjährige Treue geehrt werden. Seit fünf Jahren dabei sind Philipp Merk, René Reinitz, Lea Teuschert, Marco Trautwein, Marisa Welzel und Miriam Windisch. Für zehn Jahre geehrt wurden: Franziska Böhm und Christopher Steiner. Bereits 15 Jahre gehören Florian Dolp und Tasmin Schmid der Bereitschaft an. Seit 20 Jahren dabei ist Martin Maier und stolze 30 Jahre Waltraud Marz. Rekordhalter war Thomas Rosenberg mit seinen 45 Jahren Mitgliedschaft. Adolf Schiefele gewährte Einblick in die von ihm geführte Chronik.

Am Ende dankte der stellvertretende Bereitschaftsleiter Georg Stürzel im Namen aller Mitglieder dem Vorsitzenden Markus Böhm für dessen unermüdlichen Einsatz. Im laufenden Jahr dürften sich die Einsatzstunden sogar noch erhöhen, denn das Jahr 2022 hatte ja noch Einschränkungen wegen Corona mit sich gebracht. Außerdem steht das Frundsbergfest in Mindelheim an, worauf sich die Mitglieder des BRK Bad Wörishofen schon freuen.





Bilder:

Die Sanitätsbereitschaft Bad Wörishofen des Roten Kreuzes ehrte bei ihrer JHV langjährige Mitglieder: v.li.: Bereitschaftsleiter Markus Böhm. Jugendleiterin Franziska Böhm, Thomas Rosenberg, Waltraud Marz, Marisa Welzel, Florian Dolp, Tasmin Schmid, Christopher Steiner, Markus Wexel (Stellvertretender Kreisbereitschaftsleiter).





Solobild: Bereitschaftsleiter Markus Böhm