„Echte Hausnummer“: Rund 12 Millionen Euro für neue Dreifachturnhalle in Bad Wörishofen

Dass Bad Wörishofen eine zweite Dreifachturnhalle bekommt, hatte unsere Redaktion bereits im Juli exklusiv berichtet. Nun wird klar, was das Großprojekt kosten wird: 11,8 Millionen Euro.

Die Beruflichen Schulen am Ostpark in Bad Wörishofen bekommen eine neue, moderne Dreifachturnhalle. Der Schulausschuss des Unterallgäuer Kreistags hat einstimmig grünes Licht für das Projekt gegeben. Dabei wurden erstmals auch die Baukosten bekannt. Der Neubau ist nicht nur eine Reaktion auf akuten Platzmangel, sondern auch ein strategisch wichtiger Schritt für die Weiterentwicklung des gesamten Schulcampus.

Die Notwendigkeit für den Neubau ist seit Längerem unübersehbar. Die bestehende Einfachturnhalle stammt aus dem Jahr 1975 und sei den heutigen Anforderungen schlicht nicht mehr gewachsen. „Die Halle ist zu klein und auch sanierungsbedürftig“, erklärte Jonas Pospischil vom Landratsamt in der Sitzung des Schulausschusses. Jahrelang konnte der Bedarf gedeckt werden, indem Schülerinnen und Schüler auf eine Turnhalle der Stadt Bad Wörishofen auswichen. Diese Lösung ist jedoch nicht mehr tragbar, da die Stadt die Halle aufgrund steigender Schülerzahlen an der eigenen Grundschule nun selbst benötige. Eine Sanierung der alten Halle in Kombination mit einem zusätzlichen Neubau einer Zweifachturnhalle wurde geprüft, aber als unwirtschaftlich verworfen.

Standort mit Weitblick: Abriss schafft Platz für Neues

Die neue Dreifachturnhalle wird nicht an der Stelle der alten Halle errichtet, sondern an einem anderen Ort auf dem Schulcampus. Dies ermöglicht den Abriss der alten Turnhalle, wodurch wertvolle Flächen direkt am Schulgebäude frei würden. Landrat Alex Eder betonte die Bedeutung dieser Entscheidung: Sie sei eine gute Nachricht für die Zukunft des Schulzentrums, da der gewonnene Platz für die zukünftige Entwicklung des Hauptgebäudes genutzt werden könne.

So werden die Baukosten für die Halle in Bad Wörishofen aufgeteilt

Die veranschlagten Kosten für das Großprojekt belaufen sich auf rund 11,8 Millionen Euro. „Die Kosten sind echt eine Hausnummer“, räumte Landrat Eder gemäß einer Mitteilung des Landratsamtes ein, betonte jedoch, dass der Bau die richtige Entscheidung sei. Die finanzielle Last wird auf mehrere Schultern verteilt. Der Betrieb des beruflichen Schulzentrums liegt sowohl beim Landkreis Unterallgäu als auch beim Zweckverband Berufliche Schulen, in dem neben dem Landkreis auch die Stadt Bad Wörishofen Mitglied ist. Gemäß dem beschlossenen Schlüssel wird der Landkreis 30 Prozent der Kosten tragen, während die restlichen 70 Prozent vom Zweckverband übernommen werden. Der nächste Schritt für die Verwaltung ist nun die konkrete Planung und die Stellung eines Förderantrags.