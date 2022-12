Bad Wörishofen

Rund um die Uhr für Flüchtlinge in Bad Wörishofen im Einsatz

Die gebürtige Ukrainerin Olga Kieslich (2. von rechts) und Bernd Zimmermann (2. von links) haben ihren Tagesablauf völlig umgestellt und kümmern sich fast ausschließlich nur noch um Geflüchtete, wie hier um Karina (links) und Lobov aus der Ukraine, die in einem ehemaligen Kurheim in Bad Wörishofen vorübergehend eine Zuflucht gefunden haben.

Plus Olga Kieslich aus Kammlach und Bernd Zimmermann aus Ettringen engagieren sich ehrenamtlich bei der Flüchtlingshilfe in Bad Wörishofen. Was sie dazu bewegt und wann sie an ihre Grenzen kommen.

Von Helmut Bader

Olga Kieslich ist Ukrainerin, auf der Krim geboren und hat in ihrer Heimat einen deutschen Mann kennengelernt. Mit ihm kam sie schon 1999 nach Deutschland und wohnt in Kammlach. Ihre ukrainische Familie lebt noch im Südwesten des Landes. Bernd Zimmermann stammt eigentlich aus Köln, war lange Jahre als Elektrotechniker bei der Bundeswehr, wohnt jetzt in Ettringen und kann sich seit kurzem „Rentner“ nennen.

