Säckeweise Altkleider gestohlen

Wegen Diebstahls wird ein 30-Jähriger angezeigt, der säckeweise Altkleider aus einem Container in Bad Wörishofen gestohlen hat. Laut Polizei beobachtete ein Zeuge den Mann und drei Komplizen, die sich auf einem Parkplatz in der Karl-Benz-Straße illegal Altkleider aus dem Container nahmen. Die Diebe machten sich aus dem Staub, der 30-Jährige konnte dann aber durch eine Streife der Polizeiinspektion Bad Wörishofen gestellt werden. Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, ordnete die Staatsanwaltschaft die Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten an. Er muss sich nun wegen Diebstahls verantworten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den weiteren Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter 08247 96800 zu melden. (mz)

Bad Wörishofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Altkleidercontainer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis