Saniertes Café im Kurhaus Bad Wörishofen nach Kritik jetzt länger offen

800.000 Euro hat Bad Wörishofen in das Kurhaus-Café investiert. Doch die Kritik an den Öffnungszeiten riss nicht ab. Nun hat die Stadt reagiert.

Nach dem Umbau des Cafés im Kurhaus von Bad Wörishofen häufte sich die Kritik an den neuen Öffnungszeiten. Nun hat die Stadt Bad Wörishofen reagiert und mit dem neuen Pächter eine andere Lösung gefunden.

An den meisten Nachmittagen blieb das Kur Lounge Casino, wie die Räume im Kurhaus von Bad Wörishofen jetzt heißen, geschlossen. Auch für den Tanznachmittag war dort kein Platz mehr. Kritiker merkten an, dass die Stadt immerhin rund 800.000 Euro in die Sanierung der Räumlichkeiten investiert habe.

Kurdirektorin Cathrin Herd teilt mit, dass das Café nun nachmittags durchgehend offen ist

"Wir haben gemeinsam mit dem Pächter noch mal die Öffnungszeiten angepasst", sagte nun Kurdirektorin Cathrin Herd auf Nachfrage. Die neuen Öffnungszeiten gelten ab sofort und sollen Verbesserungen bringen. "Somit ist auch nachmittags durchgängig geöffnet", fasst Herd die Verabredung mit Pächter Florian Lerf zusammen. Montags und dienstags habe die Lounge Ruhetag.

