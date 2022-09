Schachmatt für Dauerzocken und Social-Media-Stress

Plus Der Schachclub für Bad Wörishofen und Türkheim feiert sein 75-jähriges Bestehen mit einem besonderen Ereignis am Denkmalplatz.

„Bretter frei“ – mit dieser Startaufforderung begann in Bad Wörishofen eine besondere Jubiläumsfeier. Es wurde ein sportliches Ereignis auf dem Denkmalplatz, bei dem ein Kneippstädter eine beeindruckende Leistung zeigte.