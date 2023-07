Scharfe Kritik an Plänen zur Abschaffung der Meldepflicht in Hotels

Bayerns Heilbäder laufen gegen Pläne der Innenministerin Sturm. Es geht auch um den Nachweis von Kurbeiträgen, wie sie auch in Bad Wörishofen erhoben werden.

Es soll eine Erleichterung sein, doch die geplante Abschaffung der Meldepflicht in Beherbergungsstätten kommt in Heilbädern wie Bad Wörishofen überhaupt nicht gut an.

Der Bayerische Heilbäder-Verband (BHV) lehnt die Pläne von Bundesinnenministerin Nancy Faeser strikt ab, für deutsche Staatsbürger die Meldepflicht in Ferienunterkünften, wie Ferienwohnungen, Hotels oder Campingplätzen, abzuschaffen. „Was hier als Beitrag zur Entbürokratisierung verkauft wird, ist aus unterschiedlichen Gründen völlig daneben", findet der BHV-Vorsitzende Peter Berek. "Vor allem für unsere Heilbäder und Kurorte ist die Meldepflicht in mehrfacher Hinsicht eine entscheidende Dokumentation.“ Der Vorstoß der Innenministerin sei "nicht durchdacht und in seiner Konsequenz verheerend“, findet Berek.

Deshalb sind die Meldescheine für Kurorte wie Bad Wörishofen so wichtig

Die Meldescheine in Hotels, Pensionen, auf Campingplätzen oder in Ferienwohnungen seien für Heilbäder und Kurorte eine grundlegende, umfassende und wichtige Dokumentation, auch für die Erfassung von Kurbeiträgen. „Wir bestehen deshalb darauf, dass die Meldepflicht weiterbesteht, damit wir einen plausiblen Nachweis für den Aufenthalt und die Erhebung der Kurbeiträge haben", betont Berek. "Das Bundesinnenministerium hat sich weder mit der Sinnhaftigkeit noch mit der Wirkung befasst und vor allem die rechtlichen Auswirkungen auch auf unsere Kurbeiträge nicht bedacht.“

Bad Wörishofens Kurdirektorin sieht noch ein anderes Problem

Bad Wörishofens Kurdirektorin Cathrin Herd lehnt die Abschaffung der Meldepflicht für deutsche Staatsbürger ebenfalls "kategorisch ab", wie sie sagt. Es fehle auch die Gleichstellung der einzelnen Nationen. "Muss der Beherbergungsbetrieb dann darauf vertrauen, wenn der Gast behauptet, deutsch zu sein?", fragt Herd.

BHV-Geschäftsführer Thomas Jahn bezeichnete die Folgen einer Abschaffung der Meldepflicht als ernsthafte Gefährdung der Heilbäder und Kurorte. „Die Kurbeiträge dienen der Finanzierung der Infrastruktur im Gesundheitstourismus. Würden sie wegfallen, würden die Einnahmen in Heilbädern und Kurorten um 30 bis zu 65 Prozent wegbrechen. Das wäre für die Orte eine existenzielle Bedrohung.“ Zudem seien die Meldescheine bereits digital erfasst. „Deshalb müssen wir hier nicht mehr von einem bürokratischen Papierkram reden.“ (mz)

Lesen Sie dazu auch