Bad Wörishofen

vor 33 Min.

Schicksale gehen nahe: Historische Akten aus Kinderasyl aufgearbeitet

Plus Kinder verbrachten einst teils mehrere Jahre im Kinderasyl Bad Wörishofen, bis es ihnen besser ging. Ein besonderes Forschungsprojekt zeigt die Schicksale auf.

Von Thurid Leinich

Manchmal liegt ein Schatz nicht an verborgenen Orten, manchmal ist ein Schatz nicht goldglänzend, sondern unscheinbar und doch so wertvoll. So war es auch in diesem Fall. Es handelt sich um Krankenakten aus dem Kinderasyl, das Sebastian Kneipp errichten ließ und 1893 eröffnete. Bevor das Haus für immer schloss, rettete Werner Büchele diesen historischen Schatz. Daraus wurde nun ein beachtenswertes Digital-Projekt, das teils ergreifende Kinderschicksale zeigt.

Bis zur Fertigstellung des Kinderasyls waren die jungen Patienten in Bad Wörishofen provisorisch im Haus Geromiller untergebracht und teils im Adler. Die ersten Aufzeichnungen stammen aus dem Jahr 1891. Akribisch wurden die Patientendaten erhoben, die Anamnese und teils die Behandlung sind beschrieben. In späteren Jahren, ab etwa 1900 sind sogar Fotos der Buben und Mädchen abgebildet, die sich im Kinderasyl behandeln ließen – und das zum Teil über mehrere Jahre.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen