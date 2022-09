Schilder, die nicht beachtet werden, kommen in Bad Wörishofen weg

Plus Die Viktoriastraße in Bad Wörishofen sollte eigentlich eine Einbahnstraße sein. Das ist sie aber nicht mehr. Die Begründung sorgt für Erstaunen.

Eine Begegnung der besonderen Art hatte Grünen-Stadträtin Doris Hofer in der Viktoriastraße von Bad Wörishofen, wie sie nun im Stadtrat erzählte. Sie erlebte den Ausraster eines Autofahrers hautnah und erfuhr im Anschluss daran, dass es dort immer wieder Probleme gebe. Die Diskussion im Stadtrat endete mit einer überraschenden Information.