Schimmelbefall: Erlöserkirche in Bad Wörishofen für Gottesdienste gesperrt

Für die evangelische Kirchengemeinde war es kein guter Start ins neue Jahr. Nach Informationen unserer Redaktion musste die Kirche auf Grund von Schimmelbefall geschlossen werden.

Auf Nachfrage bestätigte Pfarrerin Rebecca Reisse, dass im Innenraum der Erlöserkirche Verdacht auf Schimmelbefall besteht. „Wir haben in Absprache mit Fachfirmen erste Maßnahmen ergriffen. Eine Begutachtung hinsichtlich der Ursache und des möglichen Befalls wird in der kommenden Woche erfolgen,“ so Reisse. Aus präventiven Gründen sei die Erlöserkirche vorerst für den Besucherverkehr geschlossen. Die Gottesdienste finden bis auf Weiteres im großen Saal des Gemeindezentrums statt.