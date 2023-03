Schlägerei in Gemeinschaftsunterkunft

Ein 20-Jähriger hat in einer Gemeinschaftsunterkunft in Bad Wörishofen auf einen 25-jährigen Mitbewohner eingetreten. Die Polizei ermittelt.

Am Montagabend kam es laut Polizei in einer Gemeinschaftsunterkunft in Bad Wörishofen zu einem Streit zwischen einem 20-jährigen und einem 25-jährigen Bewohner. In dessen Verlauf trat der20-Jährige seinen Kontrahenten mit dem Fuß, wodurch dieser verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein nahegelegenes Krankenhaus. Gegen den 20-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. (AZ)