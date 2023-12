Schlägereien am Bahnhof von Bad Wörishofen

Mehrere Personen geraten in Bad Wörishofen in Streit. Es war nicht der erste Zwischenfall am Bahnhof.

Ein Streit am Bahnhof von Bad Wörishofen ist am Mittwochabend eskaliert. Mehrere Personen schlugen und traten dort nach Darstellung der Polizei auf einen jungen Mann ein. Bereits am Sonntag war es am Bahnhof zu einem Angriff gekommen.

Gegen 22 Uhr hatten sich am Bahnhof von Bad Wörishofen am Mittwoch mehrere Personen getroffen. In der Gruppe sei es dann aber zu einem Streit gekommen, berichtet die Polizei. Die Situation eskalierte. Ein junger Mann wurde verletzt, als andere auf ihn eingeschlagen und eingetreten hätten, so die Polizei.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Die Polizei Bad Wörishofen bittet um Hinweise möglicher Zeugen

Bereits in der Nacht auf Sonntag sei es am Bahnhof zu einer Körperverletzung gekommen. Jemand habe einem Mann nach einem Streit gegen 1 Uhr heftig ins Gesicht geschlagen. Der Angegriffene sei dabei erheblich verletzt worden. Die Polizei Bad Wörishofen hat in diesem Fall bereits einen Tatverdächtigen ermittelt. Nach derzeitigem Stand der polizeilichen Ermittlungen gibt es keinen Zusammenhang zwischen den zwei Auseinandersetzungen. Die Polizei Bad Wörishofen ermittelt in beiden Fällen wegen Körperverletzung bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08247/9680-0 zu melden.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

In unserer Redaktion gingen zuletzt mehrfach Hinweise auf angebliche Vorkommnisse am Bad Wörishofer Bahnhof ein. Bei der Polizei wurde allerdings nichts davon aktenkundig, wie sich nun zeigte.

Das berichtet der Vater einer Tochter über einen Vorfall am Bahnhof Bad Wörishofen

Ein Vater berichtete allerdings unlängst, dass „täglich viele unter Drogeneinfluss und Alkoholiker“ im Bahnhofsbereich zu finden seien. Eine seiner Töchter sei dort „belästigt und angebaggert“ worden, das Mädchen sei 14 Jahre alt. „Sie ist vor Angst nach Hause gerannt“, schrieb der Vater aus Bad Wörishofen unserer Redaktion.

Lesen Sie dazu auch

Beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West appelliert Sprecher Holger Stabik an die Menschen, in solchen Fällen auf jeden Fall die Polizei zu benachrichtigen. Vor Ort soll man einfach die 110 wählen, da müsse sich niemand scheuen. Wenn die Polizei von Problemen nicht erfahre, könne sie nicht reagieren. Bad Wörishofens Polizeichef Robert Stephan kündigt vermehrte Kontrollen an. Aktenkundig wurde bei der Polizei bislang nämlich nicht sehr viel.

Eine Frau fühlte sich im Zug von einem Mann verfolgt und rief in Bad Wörishofen die Polizei

„Wir haben dort insgesamt kaum Einsätze“, sagt Stabik. Er berichtet von einem Fall von Belästigung in den vergangenen drei Wochen, der allerdings nichts mit dem geschilderten Fall des Vaters zu tun hat. Auch habe sich diese Situation wohl schon im Zug angebahnt, glaubt Stabik. Eine Frau habe dann in Bad Wörishofen die Polizei gerufen, weil sie sich schon seit Augsburg von einem Mann verfolgt fühlte. Das war am 18. Dezember. Die Frau habe dann aber vom Bahnhof aus eine Mitfahrgelegenheit genutzt, bevor die Polizei einschreiten konnte.