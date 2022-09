Schlange stehen für Oswald Sattler in Bad Wörishofen

Der Mitbegründer der Kastelruther Spatzen hat in Bad Wörishofen viele Fans. Mehrfach wurde das Konzert verschoben, doch nun kamen sie auf ihre Kosten.

Wer kennt das nicht – Schlange stehen an der Supermarktkasse oder vor den Fahrgeschäften im Vergnügungspark? Aber vor der Stadtpfarrkirche St. Justina in Bad Wörishofen? Beim Konzert von Oswald Sattler war das so. Hunderte Liebhaber seiner Musik wollten den Südtiroler live erleben.

Die Stimme von Oswald Sattler mit dem warmen und klaren Timbre verlieh den Liedern das Besondere. Oswald Sattler, einst Mitbegründer der Kastelruther Spatzen, bewies mit seinen Liedern Andacht und den nahen Bezug zu Gott.

Der Sänger sagt von sich, dass er Landwirt und Musiker sei. Er sei im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen erst relativ spät zur Musik gekommen. Mit 17 Jahren gründete er mit Freunden die Kastelruther Spatzen. 18 Jahre lang war er Bestandteil dieser Musikgruppe und feierte große Erfolge. 1993 gab er seinem Leben eine neue Richtung. Dass er später zu Soloauftritten unterwegs war, brachte ihm neuen Erfolg. Beim Kirchenkonzert in St. Justina waren es die Lieder „Wie groß bist du“, „Herr, du bist da“ oder „Jesus liebt dich wie du bist“, die Herzen der Gäste bewegten und ihm mit Andacht lauschten. So bezeichnete Oswald Sattler das glühende Abendrot am Himmel als „Des Himmels rote Rosen“.

Erst mit 20 Minuten Verspätung kann es losgehen, weil so viele Menschen in die Kirche wollen

Stadtpfarrer Andreas Hartmann freute sich über das volle Gotteshaus und das nun endlich stattfindende Konzert, das mehrmals verschoben werden musste – und das mit 20 Minuten Verspätung begann. Es dauerte halt, bis alle Fans in der Kirche waren. Für Schmunzeln zum Beginn sorgte Sattler selbst, als er die Gäste versehentlich „hier in Altötting“ begrüßte. Sattler sprach über Freundschaft, Nächstenliebe und wie wichtig das im Leben sei. Er sagte: „Möge dieses Konzert Mut und Freude geben.“ Der am Ende gegebene Beifall fiel sehr stark aus.

Die Gäste standen von ihren Plätzen auf und gemeinsam sangen sie, nach dem Abendsegen von Pfarrer Hartmann, das Lied „Großer Gott wie loben Dich!“

