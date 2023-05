Bad Wörishofen

17:30 Uhr

Schnäppchenjäger-Paradies: Flohmarkt in der Gartenstadt mit Rekord-Beteiligung

Von Markus Heinrich

Der zweite Hofflohmarkt in Bad Wörishofen steht bevor. Wer sein Grundstück in einen Verkaufsstand verwandeln will, kann sich noch melden.

Themen folgen