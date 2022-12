Schönheitskur fürs Kurhaus in Bad Wörishofen

Neue "Kasino Kur Lounge" und ein neuer Pächter für das Kurhaus in Bad Wörishofen ab Samstag, 4. Februar.

Ab Samstag, 4. Februar, hat die Kurstadt wieder ein Kasino. Nach über einem Jahr umfangreicher Umbauarbeiten ist das neue Kurhaus-Café fertig. 745.000 Euro hat das Projekt am Ende gekostet. Auch der neue Pächter steht jetzt fest.

Bis die neue „Kasino Kur Lounge“ eröffnet, vergeht noch ein bisschen Zeit. Erst am 4. Februar wird es soweit sein. Bürgermeister Stefan Welzel bezeichnete sie als „Bad Wörishofens neue gute Stube“. Besucher des Kurhauses loben bereits die einladende Optik.

Florian Lerf ist kein Unbekannter in der Bad Wörishofer Gastronomieszene

Verantwortlich dafür zeichnete sich Innenarchitektin Stefanie Andrean-Köpps. Das Eingangsportal aus Island Moos, bekannt aus der Pflanzenheilkunde, ist der Hingucker. Der neue Pächter ist Florian Lerf. Ihm stehen zunächst 56 Sitzplätze im Innenbereich zur Verfügung. In den Sommermonaten kommen weiter 50 Sitzplätze auf der neu gebauten Terrasse hinzu. Auch einen barrierefreien Zugang gibt es nun. Lerf ist kein Unbekannter in der heimischen Gastronomieszene. Seit zwölf Jahren ist er Inhaber des Café Wittelsbach. Unmittelbar an die Lounge schließt sich die Leseecke an. Diese wird vom Obergeschoß ins Erdgeschoß verlegt, erklärte Kurdirektorin Cathrin Herd bei der Präsentation im Beisein der Dritten Bürgermeisterin Michaela Bahle-Schmid und Wirtschaftsreferentin Christine Waibl. Für die Aufwertung des Kurhauses investierte die Stadt knapp 745.000 Euro. Davon werden rund 200.000 Euro vom Freistaat durch das Programm „Innenstadt beleben“ gefördert.

