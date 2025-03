Schon wieder Diebstahl auf Großbaustelle

Schon zum wiederholten Mal haben Diebe auf einer Großbaustelle in der Fidel-Kreuzer-Straße zugeschlagen. Laut Polizei wurden in der Nacht auf Mittwoch zwei Fußbodenheizungsverteiler entwendet. Wer die Diebe sind, ist der Polizei bislang ein Rätsel. Bereits in der Vergangenheit kam es auf dieser Baustelle zu diversen Diebstählen. Die Polizei Bad Wörishofen bittet daher dringend um Zeugenhinweise. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 08247 9680-0 zu melden. (mz)

