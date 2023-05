Schon wieder Stromausfall in Teilen von Bad Wörishofen

In mehreren Stadtteilen von Bad Wörishofen ging erneut das Licht aus. Der letzte große Stromausfall liegt erst einige Tage zurück.

Der große Stromausfall liegt erst wenige Tage zurück, da saßen schon wieder einige Bürgerinnen und Bürger von Bad Wörishofen ohne "Saft" in ihren Häusern oder Wohnungen.

Bad Wörishofens Stadtwerke-Chef Peter Humboldt bestätigte Informationen unserer Redaktion, wonach es in Teilen Bad Wörishofens erneut einen Stromausfall gegeben hatte. Zuvor hatten sich mehrere Betroffene über die sozialen Medien und über die Internetseite Störungsauskunft gemeldet.

Zu früheren Stromausfällen in Bad Wörishofen sind jetzt Ursachen bekannt

"Wir hatten vorgestern in der Nacht einen Stromausfall zwischen 2.06 Uhr und 3.40 Uhr", teilte Humboldt am Donnerstag mit. Betroffen gewesen seien die Gartenstadt, Stockheim, Frankenhofen und Schlingen. "Die Schadensstelle ist lokalisiert, die Reparaturarbeiten laufen", berichtet nun Humboldt. Zur Schadensursache könne man noch keine Aussage machen. Für Stromausfälle der jüngeren Vergangenheit gibt es dagegen jetzt weitere Informationen. Ein Schaden sei durch einen Stein verursacht worden, ein zweiter Schaden durch eine massive Baumwurzel, berichtet Humboldt. "In beiden Fällen wurde der Kabelmantel durch die Fremdkörper beschädigt."

