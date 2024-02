Bad Wörishofen

Schon wieder Zoff um Bad Wörishofens Sitzungsprotokolle

In Bad Wörishofen gibt es Ärger wegen der Sitzungsprotokolle.

Plus Stadtrat Manfred Gittel wirft Bürgermeister Stefan Welzel Zensur vor. Der Bürgermeister wehrt sich. Es geht erneut um die Erhöhung der Abwassergebühren.

Von Markus Heinrich

Was stand drin - und was stand dann nicht mehr drin? Um diese Frage ging es - vereinfacht gesagt - in der jüngsten Debatte um die Qualität der Protokolle von Sitzungen des Bad Wörishofer Stadtrates. Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU) forderte tags darauf sogar Ratsmitglied Manfred Gittel (FW) auf, die "haltlosen Unterstellungen" zurückzunehmen. Gittel wiederum denkt gar nicht daran. Erneut drehte es sich um die vielfach kritisierte Erhöhung der Abwassergebühren.

Bad Wörishofens Sitzungsprotokolle waren zuletzt häufiger Thema. Vorläufiger Höhepunkt war, dass der Rat keines der vorgelegten Protokolle genehmigt hatte, weil die Schriftstücke zu fehlerhaft waren. Zwischenzeitlich wurde nachgebessert, aber das Protokoll der Sitzung zur Erhöhung der Abwassergebühren wurde bis heute nicht genehmigt. Daran erinnerte nun auch Manfred Gittel (FW), als im Stadtrat erneut eine Protokollgenehmigung anstand. "Es war ja in der letzten Sitzung mit 14 gegen fünf Stimmen abgelehnt worden, eben weil es in Bezug auf das Thema Erhöhung der Abwassergebühren unvollständig und ungenau ist und mein Antrag vom Sitzungsvorsitzenden nicht zugelassen wurde", sagte Gittel. Ein Protokoll müsse aber so lange vorgelegt werden, bis es der Stadtrat genehmigt. Er wollte von Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) deshalb wissen, warum das Protokoll nicht vorgelegt wurde. Das Thema werde noch geklärt, sagte Welzel dazu.

