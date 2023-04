Bad Wörishofen

23.04.2023

Schreckmoment in Bad Wörishofen: Maibaum gerät beim Aufstellen ins Schwanken

Plus Das Maibaumstellen in Bad Wörishofen ist immer ein großes Spektakel. Diesmal jedoch war alles anders. Fast wäre der Baum auf die Bachstraße gestürzt. (mit Video)

Da steht er nun, der neue Maibaum von Bad Wörishofen. Seine frische, sehr sorgsam und präzise entfernte graue Rinde, leuchtete am Wochenende hell in der strahlenden Aprilsonne. Doch diesmal wäre es beinahe schiefgegangen. Wer dabei war, kann künftig darüber berichten, dass beinahe der Maibaum auf die Bachstraße gestürzt wäre.

Der frisch gebundene Kranz und alle Schautafeln sind an ihrem Platz. Die frisch ausgestochenen Rauten sind ein Symbol für Bayern, die Gießkanne das Symbol für Bad Wörishofens Wohltäter Pfarrer Sebastian Kneipp. Während die Trachtler die vermeintlich letzten Hammerschläge auf die frisch geschnittenen Keile rund um den Maibaum in die Grube hineinschlagen, gerät die mehr als 40 Meter lange Fichte ins Schwanken und neigt sich leicht zur Seite. Schreckmomente für alle, die rund um den Baum stehen und sitzen, Trachtler und sehr zahlreiche Zuschauer. Denn wie immer war das Maibaumstellen in Bad Wörishofen ein besonderes Erlebnis. Doch die Trachtler am Baum sind sofort zur Stelle. Sie können das weitere Kippen stoppen. Der Kran, der bereits abgekoppelt ist, wird wieder ausgefahren.

