Mit Beginn des neuen Schuljahres steht auch für die Kinder der Geflüchteten der erstmalige oder auch weiterführende Schulbesuch an. Die allgemeine Schulpflicht gilt auch für diese, doch nehmen nicht alle am regulären Schulunterricht teil. Die Stadt will bekanntlich Container anschaffen, um weitere Klassenräume zu erhalten. Doch das dauert aktuell noch.

Karin Donath Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis