Schutz für Bad Wörishofens Fußgängerzone

Die Verkehrslage in Bad Wörishofens Fußgängerzone ist angespannt – weil es immer wieder Verstöße gegen das Fahrverbot gibt und andere dort ganz legal mit Ausnahmegenehmigung fahren. Vor diesem Hintergrund wird zunächst nichts aus einem großen Neubau, der über die Fußgängerzone angefahren werden soll. Ein anderes Bauprojekt darf dagegen entstehen.