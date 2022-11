Schwer verletzt: Mann in Bad Wörishofen unter Traktor eingeklemmt

Nach einem Betriebsunfall in Bad Wörishofen muss die Feuerwehr einen Mann befreien, der unter einen Traktor gezogen wurde.

Bei einem Betriebsunfall auf dem Gelände einer Gärtnerei in Bad Wörishofen wurde ein Mann schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei hatte der 59-Jährige am Montagnachmittag seinen Traktor rückwärts in einer Scheune auf dem Betriebsgelände eingeparkt. Aus bislang unbekannter Ursache habe sich der Traktor dort allerdings selbstständig.

Die Kleidung des Mannes verfing sich in dem Traktor. Der 59-Jährige stürze zu Boden und wurde dann unter den Traktor gezogen und dort eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den 59-Jährigen, der bei dem Unfall schwere Verletzungen erlitten hatte. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. (mz)

