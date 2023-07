Schwerer Unfall bei Bad Wörishofen: Auto und Motorrad stoßen zusammen

Ein schwerer Unfall hat sich am Donnerstagabend in Bad Wörishofen ereignet. Auf Höhe von Kirchdorf sind ein Auto und ein Motorrad kollidiert.

Zahlreiche Einsatzkräfte sind aktuell bei einem schweren Unfall in Bad Wörishofen vor Ort. Nach ersten Angaben der Polizei sind auf der Staatsstraße St2518, der alten B18 zwischen Mindelheim und Türkheim, an der Abbiegung Richtung Kirchdorf ein Auto und ein Motorrad zusammengestoßen. Zwei Personen wurden teils schwer verletzt, darunter ein Kind. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Erwachsenen in ein Krankenhaus. Die Straße wurde für die Landung des Hubschraubers gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr über Feldwege an der Unfallstelle vorbei. Zur Unfallursache ist derzeit nichts bekannt. (mz)

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.