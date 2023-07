Schwerer Unfall in Bad Wörishofen: Auto kracht in Abschleppwagen

Bei einem schweren Unfall auf Höhe der Reitsportanlage bei Bad Wörishofen sind Freitagnacht vier Personen teils schwer verletzt worden.

Auf Höhe der Reitsportanlage bei Bad Wörishofen hat sich Freitagnacht ein schwerer Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war ein 52-Jähriger mit zwei Beifahrern in Richtung Bad Wörishofen unterwegs und wollte dort links abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 56-Jährigen mit seinem Abschleppfahrzeug. Bei dem Frontalzusammenstoß wurden alle vier Personen teilweise leicht bis schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in umliegende Krankenhäuser. Die Staatsstraße 2015 wurde für die Unfallaufnahme und die Räumung der Fahrbahn durch die freiwillige Feuerwehr Bad Wörishofen, komplett gesperrt. An Lkw und Pkw entstand jeweils Totalschaden. Insgesamt schätzt die Polizei den Schaden auf rund 30.000 Euro. (mz)