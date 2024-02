Sebastianeum, Abwassergebühren: Stadtrat erhöht Druck auf Bürgermeister

Plus Bad Wörishofens Stadtrat fühlt sich von Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) nicht ausreichend informiert. Deshalb gibt es nun weitreichende Anträge.

Es bleibt weiter Druck im Kessel, was die Zusammenarbeit zwischen Stadtrat und Bad Wörishofens Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU) angeht. Seine Stellvertreter Daniel Pflügl (Grüne) und Michaela Bahle-Schmid (CSU) stellen nun gleich mehrere Forderungen auf, teils im Namen des gesamten Stadtrates. Unter anderem geht es in den Anträgen um das Sebastianeum und die neuen Abwassergebühren.

In Bad Wörishofen gelten seit dem Jahresbeginn neue Abwassergebühren. Es sind die höchsten im näheren Umkreis und sie sind deutlich höher als der bayerische Durchschnitt. Statt 2,18 Euro für jeden Kubikmeter Abwasser werden nun 4,20 Euro fällig. Zum Vergleich: In Mindelheim werden 2,69 Euro fällig, Kaufbeuren berechnet 1,67 Euro und Buchloe veranschlagt 1,54 Euro pro Kubikmeter. Seit der Stadtrat die neuen Gebühren kurz vor Weihnachten mit 14:6 Stimmen beschlossen hat, reißt die Kritik nicht ab. Denn nicht nur Privathaushalte zahlen deutlich mehr. Hotelier Matthias Schneid hatte unlängst im Bayerischen Rundfunk erklärt, für seinen Betrieb mache das 12.000 bis 16.000 Euro mehr pro Jahr aus. Wasser spielt bei der Kneipptherapie bekanntlich eine wichtige Rolle.