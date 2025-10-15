Großeinsatz: SEK stürmt Wohnhaus in Bad Wörishofen

Massive Polizeikräfte sind am Mittwochabend in Bad Wörishofen vorgefahren. Das Spezialeinsatzkommando (SEK) aus München stürmte ein Wohnhaus in der Innenstadt. Ein Mann wurde weggebracht. Derzeit (20.32 Uhr) untersuchen Polizisten Gebäude und Fahrzeuge.

An dem Einsatz waren zu Beginn rund 40 Polizistinnen und Polizisten beteiligt, wie die Einsatzleitung vor Ort berichtet. Ganz vorn: das SEK. Die schwer bewaffneten Spezialkräfte stürmten am Mittwoch (15. Oktober) nach 19 Uhr ein Wohnhaus in der Promenadestraße von Bad Wörishofen. Zuvor habe es Hinweise auf eine Gefahrensituation in dem Haus gegeben, hieß es. Die Polizei betonte vor Ort aber, dass keinerlei Gefahren für die Menschen in den umliegenden Gebäuden bestanden hätten.

Neben dem SEK ist auch das USK in Bad Wörishofen im Einsatz

Neben dem SEK ist auch das Unterstützungskommando USK der Polizei in Bad Wörishofen im Einsatz. Dabei handelt es sich ebenfalls um eine Einheit mit spezieller Bewaffnung und spezieller Einsatzkraft. Zahlreiche Einsatzfahrzeuge standen im Bereich des Zugriffsorts.

Was genau in dem Haus vorgefallen ist, war zunächst nicht bekannt. Die Polizei kündigte eine Erklärung für den späteren Abend an. Verhaftet worden sei derzeit niemand, hieß es gegen 20.15 Uhr. Allerdings sei ein Mann weggebracht worden. Bei dem Einsatz habe es keine Verletzten gegeben.

Zur Stunde (20.32 Uhr) werden das Haus und auch Fahrzeuge von Polizistinnen und Polizisten durchsucht. Auch ein Polizeihund ist vor Ort und sucht nach Spuren.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

