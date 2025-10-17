Mann mit Schusswaffe bedroht: SEK stürmt Wohnhaus in Bad Wörishofen

Massive Polizeikräfte sind am Mittwochabend in Bad Wörishofen vorgefahren. Das Spezialeinsatzkommando (SEK) aus München stürmte ein Wohnhaus in der Innenstadt. Ein Mann wurde weggebracht. Danach untersuchen Polizisten Gebäude und Fahrzeuge. Um 23.36 teilte die Einsatzzentrale mit, der Mann, um den es ging, sei nach Hause entlassen worden. Erst am Donnerstagvormittag teilte die Polizei die Hintergründe des Einsatzes mit. Ein Mann hatte einen anderen mit einer Schusswaffe bedroht. Bei der Hausdurchsuchung wurden mehrere Waffen gefunden.

An dem Einsatz waren zu Beginn rund 40 Polizistinnen und Polizisten beteiligt, wie die Einsatzleitung vor Ort berichtet. Ganz vorn: das SEK. Die schwer bewaffneten Spezialkräfte stürmten am Mittwoch nach 19 Uhr ein Wohnhaus in der Promenadestraße von Bad Wörishofen. Zuvor habe es Hinweise auf eine Gefahrensituation in dem Haus gegeben, hieß es. Die Polizei betonte vor Ort aber, dass keinerlei Gefahren für die Menschen in den umliegenden Gebäuden bestanden hätten.

Neben dem SEK ist auch das USK in Bad Wörishofen im Einsatz

Neben dem SEK war auch das Unterstützungskommando USK der Polizei in Bad Wörishofen im Einsatz. Dabei handelt es sich ebenfalls um eine Einheit mit spezieller Bewaffnung und spezieller Einsatzkraft. Zahlreiche Einsatzfahrzeuge standen im Bereich des Zugriffsorts.

Was genau in dem Haus vorgefallen ist, war zunächst nicht bekannt. Die Polizei kündigte eine Erklärung für den späteren Abend an. Verhaftet worden sei derzeit niemand, hieß es gegen 20.15 Uhr. Allerdings sei ein Mann weggebracht worden, jedoch nicht in einem Polizeifahrzeug. Bei dem Einsatz habe es keine Verletzten gegeben. Gegen 20.30 Uhr wurden das Haus und auch Fahrzeuge von Polizistinnen und Polizisten durchsucht. Auch ein Polizeihund war vor Ort und suchte nach Spuren.

Bei der Festnahme leistete ein 51-Jähriger Widerstand und wurde verletzt

Eine offizielle Mitteilung der Polizei gab es am Abend dann nicht mehr. Die Einsatzzentrale teilte unserer Redaktion um 23.36 Uhr aber mit, dass ein Mann in Gewahrsam genommen wurde, er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienstelle aber wieder nach Hause gehen durfte. Zur Art der Gefahrenlage in dem Haus gab es aber weiterhin keine Angaben.

Diese Waffen wurden beim SEK-Einsatz in Bad Wörishofen gefunden. Foto: Polizei Bad Wörishofen

Diese Information lieferte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am Donnerstag um 9.30 Uhr. Ein 30-jähriger Tunesier hatte sich demnach bereit am Nachmittag bei der Polizei gemeldet und angegeben, von seinem 51-jährigen deutschen Vermieter mit einer Schusswaffe bedroht worden zu sein. Zudem habe der Vermieter ihn mit einem Elektroimpulsgerät angegriffen und verletzt. Der 30-Jährige wurde später zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Waffe war auch der Grund dafür, dass die Polizei das SEK einschaltete.

Die Spezialkräfte stürmten das Haus und nahmen den 51-Jährigen fest. Der Mann habe dabei Widerstand geleistet und sei leicht verletzt worden, so die Polizei. Bei der anschließenden Durchsuchung des Hauses fanden die Beamten mehrere Waffen, die sichergestellt wurden. Genauere Angaben dazu gab es auch auf Nachfrage nicht. Gegen den 51-Jährigen wird nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung ermittelt.