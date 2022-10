Sekundenschlaf: Auto kracht in Garten eines Hauses in Bad Wörishofen

Bei einem Unfall in Bad Wörishofen wird ein Auto völlig zerstört. Der Wagen war in einen Garten und dort gegen Betonpfosten geprallt.

In Untergammenried bei Bad Wörishofen ist ein Auto in einen Garten gekracht. Nach Angaben der Polizei kam der Wagen in der Nacht zum Samstag von der Sankt-Rasso-Straße ab. Der Wagen fuhr in den Garten eines 70-Jährigen und kam erst schräg auf der Hecke stehend zum Stillstand. Das Auto hatte dabei mehrere Betonpfosten gerammt, berichtet die Polizei. Dabei sei an dem Wagen Totalschaden entstanden.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei sei der 56-jährige Fahrer des Autos in einen sogenannten Sekundenschlaf gefallen und dabei von der Fahrbahn angekommen. So habe es der Fahrer selbst geschildert. Der 56-Jährige überstand den Unfall unverletzt. Er müsse nun mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen, teilt die Polizei mit.





Lesen Sie dazu auch