Selbsttest in Bad Wörishofen: Wie jung ist die Kneippkur?

Plus Jahr für Jahr vertrauen unzählige Menschen der Wirkung einer Kneipptherapie. Unter ihnen sind jedoch nur sehr wenige junge Leute. Spricht die Lehre Kneipps die Bedürfnisse der Jüngeren nicht an?

Draußen ist es noch nachtschwarz als es an der Zimmertür klopft. Eine Kneipptherapeutin betritt den Raum. Sie hat einen Eimer mit vier Grad kaltem Wasser dabei, das ein wenig Obstessig enthält. Damit soll um sechs Uhr früh mein Oberkörper gewaschen werden? Die Vorstellung löst bei mir nicht unbedingt Freudensprünge aus.