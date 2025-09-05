Senior fährt gegen Bahnschranke – und flüchtet dann

In Bad Wörishofen ist ein Mann am frühen Donnerstagvormittag gegen eine Bahnschranke geprallt. Wie die Polizei am Freitagmittag berichtet, war ein 88-jähriger Autofahrer auf der Hochstraße in Fahrtrichtung Süden am Bahnübergang, Ecke Feneberg, unterwegs. Beim Verlassen des dortigen Kreisverkehrs übersah der Mann die bereits abgesenkte Bahnschranke am Bahnübergang und konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen.

Bahnschranke in Bad Wörishofen ist nach Unfall beschädigt

Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug und der Bahnschranke. Dabei wurde die Bahnschranke beschädigt und auch am Auto des 88-Jährigen kam es zu Beschädigungen am Dach.

Als der Mann den Aufprall bemerkte, setzte er zurück, wartete an der Haltelinie und entfernte sich im Anschluss vom Unfallort. Zwei andere Autofahrer konnten den Unfall beobachten und verständigten daraufhin die Polizei. Die Beamten konnten dann den Unfallverursacher ermitteln.

Senior fährt gegen Bahnschranke in Bad Wörishofen, nun erwartet ihn eine Anzeige

Ihn erwartet nun eine Anzeige aufgrund des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zu einem Zusammenstoß mit dem Zug kam es nicht.

In einem anderen Fall ging die Situation weniger glimpflich aus: Erst vor wenigen Wochen wurde ein 83-jähriger Mann bei einem Unfall nahe Breitenbrunn verletzt. Der Mann war mit dem Auto unterwegs, als dieses an einem unbeschrankten Bahnübergang mit einem Zug zusammenstieß. Der Senior wurde schwer verletzt, mit ihm im Auto war auch sein Hund. Nach dem Unfall kam erneut die Frage auf, wann an den Bahnübergang eine Schranke kommt. Wie der aktuelle Stand ist, erfahren Sie hier.

Zahlen, Daten, Fakten: Das ist Bad Wörishofen

Lage : 630 Meter ü. NHN

Fläche : 57,80 km²

Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in und um Bad Wörishofen : Therme Bad Wörishofen, Kurpark, Allgäu Skyline Park, Kneippmuseum, Fliegermuseum, Süddeutsches Fotomuseum, Kloster Wörishofen

Bekannte Feste und Veranstaltungen in Bad Wörishofen : Festival der Nationen

Homepage : www.bad-woerishofen.de

