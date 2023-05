Senior wird betrogen: Aufmerksame Verkäufern verhindert Schlimmeres

Mit der Aussicht auf einen Gewinn von 28.000 Euro, hat ein Betrüger einen 74-Jährigen in Bad Wörishofen in die Falle gelockt.

Ein 74-jähriger Bad Wörishofer ist am Wochenende Opfer eines Betrügers geworden. Am Telefon gab dieser an, dass der 74-Jährige bei einem Gewinnspiel 28.000 Euro gewonnen habe. Um den Gewinn ausbezahlt zu bekommen, müsse er jedoch Geschenkkarten in Höhe von 1000 Euro erwerben und die Gutscheincodes telefonisch übermitteln.

Die Verkäuferin der Geschenkkarten verhinderte Schlimmeres

Später erhielt der Senior laut Polizei einen weiteren Anruf des Betrügers und teilte diesem bereits einen Teil der Gutscheincodes mit. Eine aufmerksame Verkäuferin, die die Gutscheine an den 74-Jährigen verkauft hatte, verständigte jedoch die Polizei, sodass ein noch größerer finanzieller Schaden verhindert werden konnte. (mz)