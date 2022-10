Sicherheitsmängel: Eishalle Bad Wörishofen wird nachgerüstet

Sicherheitsprüfung legt einige Probleme in der Eishalle von Bad Wörishofen offen. Eisstock-Europameisterschaft kommt nach Bad Wörishofen.

Die Eishalle von Bad Wörishofen verursacht ungeplante Kosten. Es geht um die Sicherheit, wie am Montagabend im Stadtrat deutlich wurde.

Man habe sich eineinhalb Wochen statt der üblichen drei Tage fürs Eismachen Zeit gelassen, berichtete Christian Strohmenger. Als Resultat habe man nun härteres Eis, das länger halte. Trotzdem braucht Strohmenger rund 70.000 Euro mehr als vorgesehen. Schaltschränke müssen erneuert, ein Sicherheitskonzept erstellt werden.

Es geht vor allem um die Ammoniakanlage der Halle. Gäbe es Beispielsweise ein Leck, müsste jemand in den „dann verseuchten Keller, um die Anlage abschalten“, schilderte Strohmenger. Gefordert wird aber eine automatische Abschaltung samt Warnanlage. Das ist eines der Probleme, welche bei einer routinemäßigen Sicherheitsprüfung aufkamen, die alle fünf Jahre fällig ist. Manches sei aber schon seit 2017 bekannt gewesen, sagte Strohmenger. Dass ihm solche Probleme nie bekannt geworden seien, gab Paul Gruschka (FW) zu bedenken, der damals Bürgermeister war. Man habe aber immer wieder in die Halle investiert.

Die Stadt Bad Wörishofen muss bei den Kosten in Vorleistung gehen

Das sagte auch Bürgermeister Stefan Welzel. Man müsse das Geld nun setzen, es gehe um die Sicherheit. Anfang 2023 werden zudem LED-Lampen eingebaut. Die Heizung wurde mittlerweile in Absprache mit den Vereinen so umgebaut, dass sie nur noch von der Stadt gesteuert werden kann. In Kürze soll ein Wärmetauscher eingebaut werden, mit dem auch beim Duschen Energie gespart werden kann. Der Tausch der Schaltschränke erfolgt erst 2023, die Stadt muss mit den Kosten aber in Vorleistung gehen. Der Stadtrat genehmigte das Geld einstimmig.

Gute Nachrichten gab es auch: Eisstock-Bundesliga (Januar) und die Eisstock-Europameisterschaft (März) der Junioren kommen nach Bad Wörishofen, inklusive rund 150 Übernachtungen für die Stadt, so Strohmenger. Auch die Eisstock-Nationalmannschaft werde kurz in Bad Wörishofen zu Gast sein.

