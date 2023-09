Diese Wörishofer helfen Asylsuchenden, wo die Politik versagt

Asylsuchende sollten schnellstmöglich Deutsch lernen. Doch das klappt nicht immer, die Gründe sind sehr unterschiedlich. Ein Besuch beim Asylkreis in Bad Wörishofen.

Geflüchteten soll der Zugang zur Ausbildung und zum Arbeitsmarkt erleichtert werden – eine der wesentlichen Voraussetzungen dafür sind Grundkenntnisse der deutschen Sprache. Zum einen gibt es jedoch nicht genug Plätze in den von offizieller Seite angebotenen Sprachkursen wie beispielsweise der Volkshochschule, zum anderen haben nicht alle Geflüchteten Anspruch auf einen Integrationskurs. Und genau hier setzen die ehrenamtlichen Sprachlehrkräfte des Arbeitskreises an.

Die Lücke ausfüllen, wo die Politik versagt: Das leistet der Arbeitskreis Asyl in Bad Wörishofen

„Wir füllen die Lücke aus, wo die Politik versagt,“ – deutliche Worte Angelika Beck. „Wir fangen diejenigen auf, die durchs Netz fallen und keine Möglichkeit haben, einen Deutschkurs zu besuchen,“ fasst Angelika Beck, die Leiterin der Sprachkurse des ökumenischen Arbeitskreises Asyl, die Zielsetzung der ehrenamtlichen Sprachlehrkräfte zusammen.

Seit Pfingsten hat sie gemeinsam mit Hanne Ide, Stefanie Marzall und Gabriele Layer 20 Geflüchteten aus Afghanistan, Irak und Syrien, zum großen Teil aus der Notunterkunft im Gewerbebetrieb, mit den Grundlagen der deutschen Sprache vertraut gemacht. An vier Vormittagen fand der Sprachkurs statt. „Die 20 Teilnehmer sind regelmäßig und pünktlich zum Unterricht erschienen und waren sehr fleißig,“ berichtet Beck. „Wir hätten noch viel mehr Interessenten gehabt, aber mit 20 Personen liegen wir schon an der Obergrenze.“ Wie groß das Interesse und der Bedarf sind, zeigt sich auch daran, dass ein Teilnehmer jeden Tag mit dem Fahrrad von Markt Rettenbach nach Bad Wörishofen gefahren ist, um am Kurs teilzunehmen. Da die Verhältnisse in der Notunterkunft einen geordneten Sprachkurs nicht zulassen, hatte Pfarrer Schnüttgen spontan Räumlichkeiten in der evangelischen Kirche zur Verfügung gestellt.

Für Asylsuchende eröffnet die Teilnahme am Deutschkurs des Arbeitskreises Asyl die Möglichkeiten, einen Job zu finden

„Der Bedarf an Sprachkursen ist nach wie vor sehr hoch, wir werden nach den Sommerferien auf jeden Fall mit diesem Kurs weitermachen – mit einer Schultafel, die der Stockheimer Kindergarten gespendet hat.“ Angelika Beck hat als ehemalige Realschulleiterin viel Erfahrung mit der Organisation und dem Aufbau von Sprachkursen und würde gerne einen weiteren Anfängerkurs anbieten, doch es fehlt an qualifizierten Kräften. „Es müssen nicht unbedingt Lehrkräfte sein, doch gewisse pädagogische Grundvoraussetzungen sind von Vorteil.

Wer Interesse hat, kann sich gerne unter pfarramt.badwoerishofen@elkmb.de melden. Auch in anderer Hinsicht hat sich der Besuch des Sprachkurses gelohnt: Im Laufe des Kurses haben alle Teilnehmer ein gebrauchtes Fahrrad bekommen, damit sie leichter von der Flüchtlingsunterkunft zur evangelischen Kirche oder zum Bahnhof fahren können. Gespendet wurden die gebrauchten Fahrräder von Mitgliedern der evangelischen Erlösergemeinde und von dem vor acht Jahren Geflüchteten Arouna Konate, der eine Ausbildung als Fahrradmonteur gemacht hat hergerichtet.