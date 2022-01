Bad Wörishofen

vor 32 Min.

Sie helfen in Bad Wörishofen verletzten Seelen

Tatjana Schnütgen und Adalbert Keller sind in der Kurseelsorge tätig. In Bad Wörishofen kümmern sie sich darum, dass nicht nur körperliche Beschwerden der Gäste gelindert werden.

Plus Tatjana Schnütgen und Adalbert Keller geht die Arbeit in der Kurseelsorge von Bad Wörishofen nicht aus. Schicksalsschläge prägen Menschen ein Leben lang.

Von Franz Issing

Als Kind erlebt, wie der Vater betrunken in der Familie randaliert. Kurz vor der Beerdigung des Ehemannes erfahren, dass er jahrzehntelang fremdging – „alle haben es gewusst, nur ich nicht“: Viele Tausend Gäste suchen jährlich in Bad Wörishofen Heilung – auch an der Seele. Mit der Hoffnung auf Genesung verbinden sie nicht selten den Wunsch nach der Überwindung unbewältigter Probleme oder Ängste. Hier sind besonders die beiden Kurseelsorger gefordert. Die Probleme, mit denen Menschen zu ihnen kommen, sind manchmal überwältigend. Aber Adalbert Keller und seine evangelische Kollegin Tatjana Schnütgen haben sich viel einfallen lassen, um ihnen zu helfen.

