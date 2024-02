Sie kennen den Reiz der analogen Fotografie in Zeiten künstlicher Intelligenz

In Bad Wörishofen treffen sich seit 25 Jahren Fotografie-Experten. Ihr Wissen ist wieder gefragt, wie das Polaroid-Revival bei Instagram und Co. zeigt.

Eine illustre Runde von Foto-Experten sitzt am großen Stammtisch und diskutiert angeregt über historische Kamera-Schätzchen, Schwarz-Weiß-Fotografie und Dunkelkammern. Ein Hauch von Nostalgie liegt in der Luft, die Augen der Fotografenmeister, Fachautoren und Hobby-Sammler leuchten. Der Fotohistoriker-Stammtisch ist gerade 26 Jahre alt geworden und wünscht sich Nachwuchs.

"Alle interessierten Sammler und auch alle, die sich für die analoge Fotografie interessieren sind jederzeit willkommen", betont Stefan Hebel aus Bad Wörishofen, der das Süddeutsche Fotomuseum in der Kneippstadt betreibt und gerade als Vorsitzender des "Fördervereins Süddeutsches Fotomuseum" bestätigt wurde. Die 14 aktiven Mitglieder reisen für die alle drei Monate stattfindenden Treffen eigens aus München, Augsburg, Tübingen, Landsberg und Steingaden an.

Ein paar Jahrhunderte fotografisches Wissen sind in Bad Wörishofen vereint

"Wir vereinen hier ein paar Jahrhunderte fotografisches Wissen und Erfahrung, die wir gerne teilen", sagt Stefan Hebel, allein drei Fotografenmeister sitzen mit am Tisch. Die analoge Fotgrafie mache einfach mehr Spaß, sind sich die Herren einig, die Haptik und die damit einhergehende sinnliche Erfahrung sei bei rein digitalen Bildern einfach nicht möglich. "Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Polaroid Kameras ein Revival erleben", sagt Hartmut Thiele, für den es immer wieder ein Highlight sei, wenn er in seiner eigenen Dunkelkammer Fotos selbst entwickle und zusehen könne, wie ein Bild entstehe.

Polaroid-Kameras erlebten gerade ein Revival, berichtet Hartmut Thiele in Bad Wörishofen

"Bei uns kann man interessante Leute treffen", verrät Stefan Hebel, beispielsweise gäbe es Leica-, Zeiss- und Agfa-Spezialisten in der Runde. Auch Fahrten zu Fotobörsen, Messen, Firmenbesichtigungen, Vernissagen und Kunstausstellungen organisiert er für die illustre Runde immer wieder gerne. Die nächste Fahrt wird am 25. Februar zur Fellbacher Fotobörse stattfinden, zwei Plätze sind derzeit noch zu vergeben. Der Fotohistoriker-Stammtisch trifft sich alle drei Monate im Café Zillertal in Bad Wörishofen. Das nächste Treffen ist für den 8. Mai um 12.30 Uhr geplant. Nähere Infos gibt's auf der Internetseite des Süddeutschen Fotomuseums: sueddeutsches-fotomuseum.de

